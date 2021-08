Für eine zentrale Attraktion der Mannheimer Bundesgartenschau 2023 beginnen die entscheidenden Arbeiten: Die Herstellung des Gewässers in der Feudenheimer Au als Teil der Renaturierung des Neckars, so Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach. Das Augewässer soll ein 1,6 Hektar großes naturnahes Gewässer werden, das landschaftlich und ökologisch große Bedeutung hat. Daran schließen sich eine Flachwasserzone und ein Schilfgürtel an. Von einem Panoramasteg haben Besucher einen Überblick über den See und das Gelände, sogenannte Trittstein-Biotope sollen sich positiv auf die Artenvielfalt auswirken. Baden-Württemberg fördert die Anlage des Gewässers mit rund drei Millionen Euro. Wegen der Bauarbeiten müssen Teile der Feudenheimer Au gesperrt werden.