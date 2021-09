per Mail teilen

Die Bürger von Haßmersheim wählen morgen einen neuen Bürgermeister. Um den Posten bewerben sich zehn Männer aus Haßmersheim und der weiteren Region, so viele wie noch nie bei einer Bürgermeisterwahl in der Gemeinde. Amtsinhaber Michael Salomo wechselt als Oberbürgermeister nach Heidenheim an der Brenz.