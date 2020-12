Für Mannheims Baubürgermeister Lothar Quast endet zum Jahreswechsel eine lange Dienstzeit in Mannheim. Er geht in den Ruhestand. Seit 1989 war der SPD-Politiker in Mannheim aktiv. Lothar Quast war vier Amtsperioden Mannheims Bürgermeister für Planung, Bauen, Stadtentwicklung und zeitweise Umweltschutz.

In die Amtszeit von Quast fielen der Bau des neuen Stadtteils "Im Rott", die Eröffnung des Carl-Benz-Stadions und der Bau der SAP Arena. Der Sozialdemokrat war von 1990 bis 1998 Vorsitzender des Kreisverbandes Mannheim der SPD. Die Verabschiedung von Lothar Quast soll 2021 im neuen Technischen Rathaus nachgeholt werden.