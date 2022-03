Bürgermeister aus der Region wollen Flüchtlinge aufnehmen

Mehrere Bürgermeister aus der Region haben in einer gemeinsamen Erklärung angekündigt, Flüchtlinge aus der Ukraine in ihren Kommunen aufnehmen zu wollen. Unterzeichnet ist das Schreiben von den Bürgermeistern von Weinheim, Schriesheim, Edingen-Neckarhausen, Dossenheim, Ladenburg, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg, Ilvesheim, Laudenbach (Rhein-Neckar-Kreis) und Viernheim (Kreis Bergstraße). In der Erklärung heißt es, man sei erschüttert, dass es nun direkt vor unserer Haustür Krieg gebe. In dieser Situation sei Solidarität mit der Ukraine gefragt – auch wenn man sich bewusst sei, dass dies auch für unser tägliches Leben langfristige Folgen haben werde – zum Beispiel durch steigende Preise in vielen Branchen und Engpässen in der Energieversorgung. Freiheit und Demokratie hätten aber ihren Preis. Die Hilfsbereitschaft in den Kommunen sei groß - zahlreiche Sammlungen von Geld- und Sachspenden seien bereits angelaufen.