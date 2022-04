Fahrrad-Aktivisten leiten Bürgerbegehren ein

Ein Bündnis aus Fahrrad-Aktivisten will in Heidelberg ein Bürgerbegehren für eine fahrradfreundlichere Verkehrspolitik einleiten. Nach einem Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung übergeben Vertreter des Bündnisses am Samstag über 10.000 Unterschriften an die Stadtverwaltung, die sie zur Unterstützung ihrer Forderungen gesammelt haben. Sie fordern unter anderem sichere und mehr Radwege und weniger Platz für Autos in der Stadt. Nach Übergabe der Liste muss sich der Gemeinderat innerhalb von zwei Monaten mit dem Begehren befassen.