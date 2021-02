per Mail teilen

Alle Bürgerämter in Heidelberg sind ab Montag wieder geöffnet. Es gibt laut Stadt jeweils Einlasskontrollen, um die Hygieneregeln zu wahren. Es müsse mit Wartezeiten gerechnet werden, so die Stadt. Die Bürgerämter seien aufgrund der stabilen Infektionslage wieder offen. Sie waren seit dem 21. Dezember pandemiebedingt geschlossen, telefonisch und online waren die Ämter in diesem Zeitraum jedoch erreichbar.