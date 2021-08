Die Stadt muss mehr für das Radwegenetz tun - das fordert das "Bündnis Fahrradstadt Mannheim". Am Freitag hat das Netzwerk der Verwaltung einen Elf-Punkte-Plan übergeben.

Das Radnetz in Mannheim sieht aus Sicht der Organisatoren am besten aus wie ein Spinnennetz - mit Routen ins Zentrum und kreisförmigen Strecken. Die Hauptrouten sollen vier Meter breit sein, damit auch Lastenräder gut fahren können und überholbar sind. So soll der Radverkehr zügig und sicher laufen, damit Mannheim bis 2030 zur Fahrradstadt wird.

Radwege wie dieser sind in Mannheim nach Ansicht des Bündnisses Fahrradstadt Mannheim noch viel zu selten. SWR

"Ideale Voraussetzungen nicht genutzt"

Die Grenze zur Fahrradstadt ist dann erreicht, wenn der Radverkehrsanteil über dem des Autoverkehrs liegt. In Mannheim liegt der Anteil des Radverkehrs zurzeit bei rund 20 Prozent; dies sei im Vergleich mit anderen Kommunen zu niedrig. In Karlsruhe zum Beispiel liege der Anteil bei 36 Prozent. Mannheim habe für Radfahrer eigentlich ideale Voraussetzungen, sagt Bündnis-Sprecher René Leicht, die aber nicht genutzt würden.

Faktor Klimaschutz

Der Klimaschutz spielt bei diesen Forderungen eine wichtige Rolle. Die Stadt Mannheim steht den elf Forderungen des Bündnisses nicht ablehnend gegenüber. Klaus Elliger ist bei der Stadt Mannheim für Stadtplanung zuständig. Er sagt, die Stadt habe viele Themen aus dem Elf-Punkte-Plan selbst schon auf der Agenda. Einige dieser Punkte aus dem Masterplan Mobilität könnten auch vorgezogen werden.

Stadt will alle Verkehrsteilnehmer im Blick haben

Der Masterplan hat als Ziel das Jahr 2035 formuliert. Das sei aber so zu verstehen, dass bis dahin alle Pläne realisiert sein sollen. Für den Bau von Radwegen müsse die Stadt aber die Interessen aller Verkehrsteilnehmer im ÖPNV, im Auto und auf dem Rad im Blick haben. In einigen Punkten des Forderungskatalogs werde das in der kommunalpolitischen Diskussion auf Kompromisse hinauslaufen. Einig sei er mit dem Bündnis in dem Ziel, Mannheim bis 2030 zur Fahrradstadt zu machen.