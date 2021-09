Mälzerei-Besucher sollen zum Test

per Mail teilen

Eine vollbesetzte Alte Mälzerei in Mosbach am 31. August hat jetzt ein Corona-bedingtes Nachspiel. Das Gesundheitsamt fordert alle ungeimpften Besucher der Veranstaltung mit dem Comedian Bülent Ceylan auf, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Im Publikum waren nach Angaben der Kreisverwaltung zwei infizierte und ansteckende Personen, obwohl der für den Zugang notwendige Schnelltest bei ihnen ein negatives Ergebnis angezeigt hatte. Deshalb empfiehlt das Gesundheitsamt allen nicht geimpften Teilnehmern ohne Symptome, sich kostenlos in einem Bürgertestzentrum testen zu lassen. Wer schon jetzt oder bis Mitte nächster Woche Symptome bemerkt, sollte unbedingt einen PCR-Test beim Hausarzt durchführen lassen, heißt es.