Am späten Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ist es in einem Haus in Buchen zu einer Explosion gekommen. Ein Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

In Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) gab es am Mittwoch eine Gasexplosion in einem Einfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 22:45 Uhr zu dem Vorfall. Ein 49-Jähriger, der alleine in dem Haus wohnt, sei dabei "schwerst verletzt" worden, hieß es weiter. Der Mann befinde sich in Lebensgefahr. Mit einem Rettungshubschrauber sei er in eine Fachklinik gebracht worden. Gasleck als Ursache für die Explosion Laut Polizei ist ein Gasleck in der Zuleitung außerhalb des Gebäudes die Ursache für die Explosion. Das betroffene Haus ist der Mitteilung zufolge einsturzgefährdet, umliegende Gebäude waren nicht betroffen. Die Polizei geht von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus.