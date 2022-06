Amerikanische Wissenschaftler graben nach Absturzopfern von 1944

In Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Montag ein Team von Historikern und Archäologen aus den USA angereist. Die Wissenschaftler wollen in den kommenden Wochen nach den Überresten der Opfer eines Flugzeugabsturzes von 1944 suchen. Schon 2019 hatte die Absturzstelle im Buchener Stadtwald eine Gruppe amerikanischer Wissenschaftler und Helfer beschäftigt. Sechs Wochen lang suchten sie nach Überresten der Militärmaschinen, die auf ihrem Weg nach Mannheim hier zusammengestoßen und abgestürzt waren. sie suchen außerdem nach Überresten der Insassen, die eines Tages im Auftrag des Verteidigungsministeriums in ihre amerikanischen Heimatstaaten zurück überführt werden sollen. Bei diesem ersten Einsatz fanden sich viele Flugzeugteile und persönliche Gegenstände der Soldaten im Waldboden, nicht aber die gesuchten menschlichen Überreste. Die will nun in den kommenden Wochen das Team der Indiana-University aus Pennsylvania endgültig finden.