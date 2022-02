Buchemer Kolping-Faschenacht wird online gefeiert

Normalerweise wäre Buchen im Ausnahmezustand – wegen Corona fällt die Narretei aber weitgehend ins Wasser. Die Kolping-Faschenacht findet trotzdem statt – im Internet.

Wer in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten versucht hat, Karten für die Kolping-Faschenacht im Wimnpinasaal zu ergattern, ist in der Regel leer ausgegangen: Die Tickets für die Kult-Veranstaltung in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) sind nach wenigen Minuten restlos ausverkauft und die meisten Narren gucken in die Röhre. Das tun sie diesmal auch – allerdings im übertragenen Sinne: Die Kolping-Faschenacht findet virtuell statt. Auf dem Fernseh- oder dem Computerbildschirm.

Narretei im Internet: Die Kolping-Faschenacht wird virutell gefeiert Kolping Buchen

Faschenachts-Sitzung wurde aufgezeichnet

In den vergangenen Wochen haben unzählige Faschenachter in Buchen geprobt und komponiert, getextet, getanzt und gesungen, gebaut, gefilmt, Material geschnitten und schließlich eine ganze Kolping-Faschenacht zu einem Video verarbeitet.

Spenden gesammelt

Genauso wurde es auch schon während des Lockdowns im vergangenen Jahr gemacht – nicht nur um des Feierns willen, sondern auch, um Spenden für die Hospiz- und Palliativarbeit im Neckar-Odenwald-Kreis einzutreiben. Exakt 6.666,66 Euro kamen damals zusammen.

Pappkameraden im Saal

Teile der diesjährigen Faschneachts -Show wurden im Wimpinasaal gedreht – und zwar mit Publikum. Das besteht allerdings nur aus Pappkameraden. Wer wollte, konnte im Vorfeld gegen eine Spende ein Foto von sich einschicken. Diese Bilder wurden ausgeschnitten und auf Karton geklebt. Dadurch saßen 90 gut gelaunte Narren im Saal.

Ab 20.11 Uhr online

Das einzig merkwürdige für die Faschneachter: Durch die wochenlangen Dreharbeiten ist die Faschenacht vom Gefühl her schon vorbei, bevor sie überhaupt richtig losgegangen ist. Trotzdem freuen sich die Narren auf den Donnerstagabend, wenn die Kolping-Faschnacht ab 20:11 Uhr im Internet abrufbar ist.