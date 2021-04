Die Zukunft der Musik - das Thema ist in Corona-Zeiten aktuell wie nie. Darum geht es beim "Future Music Camp" an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Experten halten kurze Vorträge und es gibt interaktive Sessions - zum Beispiel über hybride Konzerte, die Zukunft von Podcast-Formaten und Streaming. mehr...