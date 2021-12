per Mail teilen

Ein 34-jähriger Mann, der auf einen 20 Jahre älteren Mann in Heidelberg brutal eingeschlagen und eingetreten haben soll, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft soll der 34-Jährige dem anderen zunächst mehrfach mit der Faust ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen haben. Nachdem der Mann zusammengesackt war, soll er wiederholt mit einem Stahlkappenschuh gegen Kopf und Oberkörper des Mannes getreten haben. Der 54-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und mehrere Rippenbrüche.