Lästige Zettelwirtschaft mit persönlichen Daten für die Corona-Kontaktnachverfolgung? In der Gemeinde Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) setzt man stattdessen auf eine neue App fürs Smartphone.

Neben Brühl haben sich auch die Städte und Gemeinden aus dem Umland für die App namens "Doo war ich drin" entschieden - darunter Eppelheim, Nußloch und Lampertheim. Interessierte können sie kostenlos aus dem App-Store herunterladen.

Daten werden nach vier Wochen gelöscht

Stichwort Datenschutz: Die gesammelten Informationen werden laut der Gemeinde Brühl auf einem zentralen Server in Frankfurt am Main gelagert und nur im Bedarfsfall an das Gesundheitsamt weitergegeben. Nach vier Wochen werden die Daten gelöscht. Die "Doo war ich drin"-App ähnelt damit der bundesweit disktutierten Luca-App.

"Doo war ich drin"-App für digitale Kontaktnachverfolgung

Die "Doo war ich drin"-App funktioniert so: Smartphone vor dem Laden oder Geschäft zücken, einen QR-Code an der Tür abscannen und noch vor dem Eintreten auf "Check-In" drücken, beim Verlassen auf "Check-Out". Und fertig ist die digitale Kontaktnachverfolgung.

QR-Code abscannen und eintreten - die Brühler APP "Doo war ich drin" SWR

Keine Zettelwirtschaft mehr in Läden und Geschäften

Die App sei einfach in der Handhabung, auch für Geschäftsinhaber, sagte der Brühler Bürgermeister Ralf Göck (SPD) dem SWR: "Sie (die Ladenbesitzer) müssen lediglich einen QR-Code an ihre Ladentür heften und dann kann sich jeder einloggen." Der Kunde zeige dem Inhaber nur noch den Check-In und der Ladeninhaber brauche dann "keine Zettel zu verwalten."

QR-Code scannen, dann Laden betreten

Durch das Scannen des QR-Codes "weiß" die App, in welchem Laden man sich wann aufgehalten hat. Wichtig für die Rückverfolgung von Corona-Fällen. Und einsetzbar natürlich nur so lange, wie Läden und Geschäfte unter Corona-Bedingungen öffnen dürfen.