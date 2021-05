per Mail teilen

Wie wichtig sie sind, merkt man erst, wenn sie gesperrt werden: Autobahnbrücken müssen regelmäßig auf ihre Sicherheit hin gecheckt werden. Wie das geht? Mit einem Hammer natürlich. Ein Beispiel aus Mannheim.

Die Meldungen häufen sich: Marode Brücke, in die Jahre gekommenes Bauwerk – muss saniert werden. Und dann wird oft zunächst einmal eine Spur gesperrt. Manchmal kommt es aber noch härter: Dann ist die Brücke dicht. Oder wie im Fall der Hochstraße in Ludwigshafen: Sie muss abgerissen werden.

Brückenkontrolle an der A6 bei Mannheim schon zum vierten Mal

So weit ist es an der Neckarbrücke über die A6 zwischen Mannheim-Feudenheim und Ilvesheim (Rhein-Neckar-Kreis) noch lange nicht. Und trotzdem: Obwohl die Brücke nicht einmal 20 Jahre alt ist, wurde sie am Montag schon zum vierten Mal geprüft.

Schwindelfrei und mit gutem Gehör

Damit erreicht man auch kritische Stellen: Brückenuntersichtgerät SWR

Wer Brücken auf ihre Standfestigkeit prüft, muss schwindelfrei sein. Und ein gutes Gehör haben. So wie Bauwerksprüfer Martin Löffel. Ihm reicht ein normaler Hammer, um den Beton auf mögliche Schäden abzuklopfen.

Als Autofahrer merkt man von der Kontrolle meist nichts SWR

Oben brummt der Verkehr, unten schwebt er mit seinem Team auf dem Teleskopsteg, der an einem dünnen Gerüst-Ärmchen meterhoch an der Brücke über dem Neckar hängt.

"Höhenangst ist eher unpraktisch!" Baustoffprüfer Jan Schulte

Als Autofahrer merkt man von der Kontrolle übrigens nichts. Sie spielt sich komplett unterhalb der Brücke ab.

Brückenkontrolle alle sechs Jahre

Die Entscheidungen der Prüfer haben mitunter große Tragweite. Wenn eine Brücke teilweise oder ganz gesperrt werden muss, bedeutet das meist Stau und kilometerlange Umwege. An der A6 werden die Brücken übrigens alle sechs Jahre geprüft. Das Resultat vom Montag an der A6: Alles in Ordnung.