Walldürn: Erster Alleinflug endet mit Bruchlandung

Ein 58-jährigen Flugschüler absolvierte am Ostersamstag in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) seinen ersten Alleinflug und scheiterte an der Landung.

Der Mann blieb unverletzt und konnte das Flugzeug selbstständig verlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weiteren Angaben zufolge sollte der angehende Pilot nach einigen Probeläufen mit seinem Fluglehrer zum ersten Mal allein mit dem Leichtflugzeug fliegen und landen. Bei der Landung unterlief ihm offenbar ein Fehler, durch den das Rad am Bug des Flugzeugs abbrach. Die Maschine geriet von der Landebahn auf eine Grünfläche, bohrte sich mit dem Bug in die Erde und kam zum Stehen. Laut Polizei entstand bei der Landung ein Schaden von rund 30.000 Euro. "Extrem seltener Unfall, aber nicht wirklich schlimm" Der Pilot des Unfallflugzeugs war Schüler einer Flugschule aus Bayern, die regelmäßig den Walldürner Flugplatz benutzt. Das teilte der Vereinsvorsitzende des Flugsportclubs Odenwald e.V., Christian Kuhn, dem SWR mit. Der Verein ist der Betreiber des Walldürner Flughafens. Kuhn wurde gestern nach dem Vorfall zum Flugplatz gerufen. Seiner Einschätzung nach ist ein derartiger Unfall selten, aber nicht wirklich schlimm oder gefährlich. Der Platz auf der Landebahn garantiere, dass es zu keinem Zusammenstoß komme, und die Rasenflächen verstärkten das Abbremsen. Landungen sind das Schwierigste beim Fliegen Bevor ein Flugschüler oder eine Flugschülerin einen Alleinflug absolvieren darf, müssen zwei verschiedene Fluglehrer die Tauglichkeit feststellen, so Christian Kuhn. Das Landen sei dabei immer der schwierigste Teil. Er vermutet, dass der 58-jährige Flugschüler bei seinem Landeversuch falsch reagiert hat, als das Leichtflugzeug ins Hüpfen kam.