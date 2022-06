Broschüre für Gewaltopfer aktualisiert

Die Stadt Mannheim informiert in einer aktualisierten Broschüre über Hilfsangebote und Anlaufstellen für Gewaltopfer. Diese Broschüre gebe es jetzt auch in neun verschiedenen Sprachen, so die Stadt. Gewalterfahrungen könne jede und jeder fast überall machen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Mannheim – zu Hause, in der Schule, am Arbeitsplatz oder in den sozialen Medien. In der Broschüre mit dem Titel: "Gewalt hat viele Gesichter" werde über Hilfsangebote und Anlaufstellen in Mannheim informiert, die Gewalt-Opfer unterstützen. Die Broschüre geht auf eine Initiative unter anderem des Mannheimer Frauenhauses und der Abendakademie zurück.