Die Corona Pandemie sorgt dafür, dass die Zahl der Briefwähler weiter zunimmt. Das bekommen die Kommunen in der Region im Vorfeld der Landtagswahl am 14. März zu spüren. Im Rathaus der Stadt Hemsbach sind innerhalb von drei Tagen rund 1.500 Briefwahlanträge eingegangen. Das sind so viele wie normalerweise innerhalb von vier Wochen. Das Schwetzinger Ordnungsamt rechnet damit, dass sich die Zahl der Briefwähler im Vergleich zu 2016 mehr als verdoppeln wird. Diesen Trend spürt man auch in Heidelberg. Dort sind mit rund 20.000 Briefwahlanträgen schon jetzt so viele Briefwahlanträge eingegangen wie beim letzten Mal insgesamt.