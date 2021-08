Ein Lkw war am Mittwoch auf der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Richtung Heilbronn unterwegs. Dann fing er Feuer. Warum, das ist noch unklar. Die Strecke muss am Donnerstag saniert werden.

Gegen 16.20 Uhr hatte der Lastwagen am Mittwoch plötzlich gebrannt. Zufällig vorbeifahrende THW-Helfer übernahmen die Absperrung der Gefahrenstelle. Mehrere Stunden lang ist die A6 gesperrt Zum Löschen waren die Feuerwehren aus Sinsheim und Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) im Einsatz. Die Autobahn wurde voll gesperrt. Gegen 20 Uhr war der mit Paletten beladene Laster abgeschleppt, eine Fahrspur wieder frei. Erst gegen 23 Uhr war die Sperrung komplett aufgehoben. Sanierung zwischen Rauenberg und Sinsheim Allerdings muss der betroffene Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Rauenberg und Sinsheim am Donnerstag saniert werden. Dabei wird es erneut zu Behinderungen kommen. Der Schaden am Sattelzug wird auf 100.000 Euro geschätzt.