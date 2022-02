Beim Brand einer Gartenhütte in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am Sonntagabend Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar, verletzt wurde niemand. Ursprünglich war bei der Feuerwehr ein sog. Gebäude-Vollbrand gemeldet worden. Am Ende hatte sich laut Polizei herausgestellt, dass es sich nur um eine Gartenhütte handelte.