Land fördert Breitbandausbau

Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Breitbandausbau durch den Zweckverband High Speed Rhein-Neckar in Wilhelmsfeld (Rhein-Neckar-Kreis) mit knapp vier Millionen Euro. Das teilte das Innenministerium mit. In Wilhelmsfeld könnten dadurch 1.250 Teilnehmer an das Glasfasernetz angeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung. Der Bund beteiligt sich an dem Projekt mit weiteren fünf Millionen Euro. Insgesamt übergab da Land Förderbescheide in Höhe von gut 15 Millionen Euro für den kommunalen Breitbandausbau in elf Landkreisen Baden-Württemberg.