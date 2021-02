per Mail teilen

Die Polizei fahndet derzeit nach Hundedieben. Diese haben einem Hobbyzüchter bei Viernheim neun Labradorwelpen und das Muttertier gestohlen. Schon wieder.

An den Hunden fallen vor allem ihre intensiven bernsteinfarbenen Augen auf. Polizeipräsidium Südhessen

Bereits im Juni 2016 wurden dem Hobbyzüchter in Viernheim zwei Welpen vom Grundstück gestohlen. Jetzt trifft es ihn erneut: Die neun braunen Labradorwelpen sind erst fünf Wochen alt, darunter drei Rüden und sechs weibliche Hunde. Das Muttertier ist viereinhalb Jahre alt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch passiert es: Jemand öffnet gewaltsam das verschlossene Hoftor und die Tür zum Hundehaus. Die Welpen wurden in einem Wäschekorb weggetragen, die Hundemutter mit Futter weggelockt - so die Vermutung.



Der dadurch entstehende finanzielle Schaden für den Hobbyzüchter ist noch unklar. Reinrassige Hunde können jedoch, je nach Rasse und Züchter, mehrere hundert bis tausende Euro kosten.

Mögliche Verdächtige

Ein paar Wochen zuvor hatten sich Fremde auf dem Grundstück des Züchters umgesehen. Als sie dabei erwischt wurden, flüchteten sie. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zum Hunde-Diebstahl.

Hinweise an die Polizei in Viernheim

Die Tatzeit war zwischen Dienstag 21.30 Uhr und Mittwoch 5.30 Uhr. Wer in dieser Zeit etwas Auffälliges gesehen hat, soll sich an die Polizei in Viernheim wenden.