Der Grund für das Feuer in der Gaststätte „Dorfkrug“ in Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis) ist geklärt. Laut Polizei war offenbar ein technischer Defekt an einer Umwälzpumpe, die in einem Whirpool auf der Terrasse installiert war, für das Feuer verantwortlich. Bei dem Brand am Sonntag war die Gaststätte ausgebrannt.