Brand in Wohnheim

In einem Wohnheim in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand entstand laut Polizei gegen 13 Uhr in der Küche des betreuten Wohnheims in der Ahornstraße in Brühl. Mehrere Wohnungen des Gebäudekomplexes mussten evakuiert werden. Etwa 30 Personen wurden vorübergehend in einem Bus der RNV betreut und konnten dann wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist jedoch unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.