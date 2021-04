per Mail teilen

Ein Unterstand vor dem ehemaligen Ausbesserungswerk der deutschen Bahn in Schwetzingen hat am Sonntag gebrannt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das leerstehende Gebäude verhindern. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.