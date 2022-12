Batterienlager-Brand in Reiligen

Am frühen Donnerstagmorgen ist auf dem Werksgelände einer Firma in Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) ein Lager für Batterien in Brand geraten. Verletzt wurde offenbar niemand.

Laut Polizei kam die Brandmeldung gegen 3:30 Uhr. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr führte Messungen durch, es seien aber keine schädlichen Gase ausgetreten. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Verletzt wurde niemand. Es habe auch nur das Batterienlager gebrannt und kein Gebäude. Das Feuer sei zwar gelöscht, die Feuerwehr sei aber noch dabei, die Batterien mit Wasser herunterzukühlen.