Zwei Brände im Rhein-Neckar-Kreis gelöscht

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Montag in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ein Feuer in einem Reihenhaus gelöscht. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf etwa 500.000 Euro. Die Flammen hatten zunächst auf die Haus-Fassade und auf das Dach übergegriffen. Dann verbreitete sich das Feuer auf die beiden angrenzenden Nachbarhäuser. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Sicherheitshalber seien die Bewohner von insgesamt fünf Reihenhäusern in Sicherheit gebracht worden, so die Polizei. Einen weiteren Brand musste die Feuerwehr in der vergangenen Nacht in einem Restaurant in Leimen-St. Ilgen (Rhein-Neckar-Kreis) löschen. Dort hatte eine Stichflamme im Bereich des Herdes die Dunstabzugshaube entzündet. Das Feuer hatte sich auf den angeschlossenen Kamin ausgebreitet. Eine Anwohnerin kam vorsorglich ins Krankenhaus, nachdem sie Rauch eingeatmet hatte. Am Inventar des Restaurants entstand Schaden in Höhe von 5.000 Euro.