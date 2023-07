Brand in Oftersheim: Nachbarn retten pflegebedürftige Bewohner

Zwei aufmerksame Nachbarn haben die Bewohner eines brennenden Hauses in Oftersheim gerettet. Bewohner und Retter wurden leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

In Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) in der Nähe von Heidelberg haben Nachbarn zwei pflegebedürftige Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Bewohner und die Helfer dabei leicht verletzt.

Schaden in Höhe von 80.000 Euro

Aus zunächst unbekannter Ursache brach das Feuer in der Küche aus und breitete sich auf das ganze Haus aus. Nachdem sie den Rauch bemerkt hatten, retteten die beiden Männer die pflegebedürftigen Bewohner im Alter von 69 und 89 Jahren aus dem brennenden Haus noch bevor die Feuerwehr eintraf. Zum Ablauf der Rettung machte die Polizei keine Angaben, einer der beiden Bewohner sei auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Bewohner und die beiden Retter wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Gebäude entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.