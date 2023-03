per Mail teilen

In einer Firmenhalle brach am Freitagnachmittag ein Feuer aus. Eine schwarze Rauchsäule war weithin sichtbar. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten.

Die Feuerwehr musste am Freitagnachmittag zu einem größeren Einsatz nach Mannheim-Friedrichsfeld ausrücken. Dort stand die Halle einer Autolackiererei in Flammen. Die dunklen Rauchwolken waren weithin sichtbar. In der Nacht sei das Feuer schließlich gelöscht worden, teilte die Polizei dem SWR mit. Die Feuerwehr habe aber noch längere Zeit Brandwache gehalten.

Verletzte gibt es nach übereinstimmenden Meldungen von Polizei und Feuerwehr nicht. Wie groß der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Auch zur Ursache des Feuers gibt es noch keine Angaben.

Die Rauchsäule über Mannheim-Friedrichsfeld war weithin sichtbar. Etwa 70 Feuerwehrleute waren bis in die Nacht im Einsatz. Priebe

Rauchwolke: Warnung vor Geruchsbelästigung

Für den Einsatz war die Straße am Brandort gesperrt worden. Die Polizei warnte am Freitag vor Geruchsbelästigungen und bat Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Luftwerte seien aber unbedenklich, hieß es weiter.

Zweiter Brand innerhalb einer Woche

Auf dem Werksgelände der Autolackiererei hatte es laut Polizei bereits am vergangenen Samstag gebrannt. Wegen der Brandschäden konnte nach Angaben eines Angestellten in dieser Woche nicht mehr gearbeitet werden. Das Gelände ist mit einem Bauzaun abgesperrt. Die ganze Woche über waren demnach Brandermittler im Einsatz, am Freitag kamen die Versicherungsvertreter.