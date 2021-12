Brand in Mehrfamilienhaus

Feuerwehr und Rettungskräfte mussten am Mittwochabend zu einem Brand in einem Wohnhaus in Leimen/St. Ilgen (Rhein-Neckar-Kreis) ausrücken. In dem Mehrfamilienhaus gab es eine starke Rauchentwicklung. Der Brand im Erdgeschoss des Hauses konnte laut Polizei durch die Feuerwehren Leimen und Nussloch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Rauchentwicklung wurde eine Bewohnerin verletzt. Sie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in eine Heidelberger Klinik. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.