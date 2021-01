Durch ein Feuer in einem leer stehenden Einfamilienhaus in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist in der Nacht zum Montag ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Nachbarn hatten Rauch im 1. Obergeschoss bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Verursacht hat den Brand vermutlich ein defektes technisches Gerät, so die Polizei.