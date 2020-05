per Mail teilen

Die Feuerwehr löscht seit Dienstagvormittag einen Großbrand in einer Kunststoff-Firma in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis). Der Einsatz wird nach Angaben der Einsatzkräfte wohl noch bis Mittwochfrüh dauern.

Das Feuer war laut Polizei am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf dem Gelände der Kunststoff-Firma ausgebrochen. Das Feuer sei an einer Maschine ausgebrochen und kurz darauf auf das Dach der Halle übergegangen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort.

Keine Verletzten, Schadenshöhe nach Großbrand unklar

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Insgesamt wurden 13 Mitarbeiter der Firma in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Kreisbrandmeister Udo Dentz sagte dem SWR, eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Luftmessungen hätten ergeben, dass Grenzwerte nicht überschritten wurden.

Beißender Gestank von verbranntem Plastik lag in der Luft

Am Dienstagnachmittag war aus der zunächst dicken schwarzen Rauchsäule eine kleinere weiße geworden. Allerdings lag dort nach SWR-Informationen zeitweise noch beißender Gestank von verbranntem Plastik in der Luft.

Rauchsäule über Brandort in Ladenburg war kilometerweit zu sehen

Die schwarze Rauchsäule des Feuers war zunächst kilometerweit zu sehen. Am Nachmittag waren über 150 Feuerwehrleute aus der Rhein-Neckar-Region im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten noch mindestens bis Mittwochfrüh, hieß es von der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte pumpten zusätzliches Löschwasser aus dem in der Nähe vorbeifließenden Neckar zum Brandort. Die Firma wurde laut Polizei geräumt, ebenso die Nachbargebäude.

Polizei bestätigt Explosion

Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, habe es eine Explosion gegeben. Sie bestätigte damit Augenzeugenberichte. Fraglich sei aber noch, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR, ob die Explosion den Brand verursacht, oder ob das Feuer die Explosion ausgelöst habe.

Die Feuerwehr der Stadt Mannheim teilte am Dienstagmittag zunächst mit, wegen des Brandes "kann es im Stadtgebiet Mannheim, in den Stadteilen Seckenheim, Friedrichsfeld, und Rheinau zu Geruchsbelästigungen kommen." Die Menschen sollten Fenster und Türen geschlossen halten und ihre Klimaanlagen auschalten. Am Dienstagnachmittag gab die Feuerwehr Entwarnung: "Für den Bereich Mannheim ist mit keinen Beeinträchtigungen mehr zu rechnen."