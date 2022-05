Bei einem Brand auf einem Schrottgelände in Mannheim am Mittwochabend ist es zu starker Rauchentwicklung gekommen. Eine Rauchsäule war in der Dämmerung kilometerweit zu sehen. Es gibt keine Verletzten. Die Feuerwehr und weitere Kräfte seien im Einsatz, teilte die Polizei mit. Auf dem Gelände in Mannheim-Neckarstadt werden alte Autoteile verwertet. Zur Brandursache gab es noch keine Erkenntnisse.