Fünf Verletzte bei Brand in Haus für Obdachlose in Wiesloch

Beim Brand eines Wohnhauses für Menschen ohne festen Wohnsitz in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Mittwochnachmittag laut Polizei fünf Bewohner leicht verletzt worden.

In einem Mehrfamilienhaus in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen, fünf Personen wurden leicht verletzt. Wie ein Polizeisprecher dem SWR mitteilte, habe die Feuerwehr den Brand gelöscht. Die Ursache für das Feuer ist unklar und soll jetzt ermittelt werden. Zeugen hatten die Rettungskräfte kurz nach 16 Uhr alarmiert.

Die Feuerwehr hat in Wiesloch ein Feuer in einem Haus gelöscht, in dem Menschen ohne festen Wohnsitz eine Bleibe finden können PR-Video

Brand in Wiesloch: Gebäude unbewohnbar

Beamte hatten die Straßen rund um den Brandort abgesperrt. Der Verkehr wurde zeitweise umgeleitet. Das Gebäude ist nach Angaben der Polizei derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner seien zwischenzeitlich im Nachbargebäude untergebracht worden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 150.000 Euro.