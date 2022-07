Brand in Recyclingfirma in Hockenheim unter Kontrolle - Löscharbeiten dauern an

Eine riesige schwarze Rauchmeldung ist seit dem Abend über der B39 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sichtbar. Grund ist ein Brand in einer Recyclingfirma. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle.

In einer Recyclingfirma in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Riesige schwarze Rauchwolken zogen über die angrenzende B39. Laut Polizei sind zahlreiche Feuerwehrkräfte im Einsatz, mittlerweile sei der Brand unter Kontrolle. Aktuell würden sich die Einsatzkräfte langsam zu den Glutnestern vorarbeiten. Es könne aber noch einige Stunden dauern, bis das Feuer komplett gelöscht ist, hieß es weiter. Die B39 wurde wegen des Rauchs in beide Richtung gesperrt. Die Sperrung soll noch längere Zeit andauern, da durch die Löscharbeiten viel Rauch entstehe.

Gefahrenmeldung wegen starker Rauchentwicklung

Die Bevölkerung wurde gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ob Menschen verletzt wurden und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.