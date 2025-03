Ein Toter bei Brand in Oftersheim

In Oftersheim ist ein 61 Jahre alter Mann bei einem Feuer ums Leben gekommen. Der Brand brach am Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus aus. Das Haus wurde evakuiert.

In einem achtstöckigen Hochhaus in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Dienstag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Warum ist noch unklar. Ein 61-Jähriger wurde bei dem Brand tödlich verletzt, teilte die Polizei mit. Feuer ist gelöscht Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf andere Wohnungen übergriffen. Laut Polizei wurden das Haus und das Nachbargebäude evakuiert. Das Deutsche Rote Kreuz betreute insgesamt 23 Bewohner in einem Bus, in dem sie sich während der Löscharbeiten aufwärmen konnten. Außerdem wurden sie vom örtlichen DRK mit Essen und Trinken versorgt. Die Brandwohnung selbst ist nicht mehr bewohnbar, drei weitere Wohnungen können derzeit ebenfalls nicht genutzt werden. Die Bewohner werden vorläufig anderweitig untergebracht, zum Teil durch das Ordnungsamt, zum Teil kommen sie aber auch privat unter. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.