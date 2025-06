Brand in Müllentsorgungsunternehmen in Obrigheim

In einer Abfallbeseitigungsanlage in Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) hat Altpapier Feuer gefangen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

In Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) sind laut Feuerwehr in einem Abfallentsorgungsunternehmen in zwei Containern 50 Kubikmeter Altpapier in Brand geraten. Die Feuerwehr hat das Feuer nach eigenen Angaben gelöscht. Wegen der großen Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Es sei aber zu keiner Schadstoffbelastung gekommen, so die Polizei.

Ursache für Feuer noch unklar

Was das Feuer verursacht hat, ist noch unklar. Der Schaden liegt nach Angaben des Betreibers der Anlage bei rund 10.000 Euro. Etwa 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.