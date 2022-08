Feuer zerstört Waldorfschule in Mörlenbach

Brand am Freitagmorgen ausgebrochen

In der Waldorfschule in Mörlenbach (Kreis Bergstraße) ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das neue hölzerne Gebäude wurde offenbar völlig zerstört.

Laut Polizei hatten Anwohner gegen 4 Uhr früh die Einsatzkräfte alarmiert. Das freistehende Holzgebäude stand nach Angaben der Feuerwehr in Vollbrand – es bildete sich eine große Rauchwolke. Brandursache und Schadenshöhe bislang unklar Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks wurde das neue Gebäude völlig zerstört. Es muss vermutlich abgerissen werden. Eigentlich sollte es zum Beginn des Schuljahres in Betrieb gehen. Es sei mit sehr viel Eigenleistung der Kinder, der Eltern und der Lehrkräfte entstanden.