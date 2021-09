In Viernheim (Kreis Bergstraße) hat es am Dienstagmittag in einem Möbelhaus gebrannt. Das Feuer war gegen 14:30 Uhr ausgebrochen. Laut Polizei kann ersten Erkenntnissen zufolge, ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Weil zum Zeitpunkt des Brandes noch mehrere Kunden im Möbelhaus waren, musste es geräumt werden. Verletzt wurde offenbar aber niemand, so die Polizei. Die Schadenshöhe ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.