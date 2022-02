per Mail teilen

In einem Mehrfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Hochstätt hat die Feuerwehr am Freitagmittag einen Brand gelöscht. Laut Polizei hatte eine Couch in einer Wohnung Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist allerdings nicht mehr bewohnbar.