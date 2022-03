Im Heidelberger Stadtteil Bergheim hat es am Freitagmittag aus bislang unbekannten Gründen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Alle 14 Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Das teilte die Polizei mit. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Statiker wurde hinzugezogen. Wegen der Löscharbeiten mussten mehrere Straßen rund um das Haus gesperrt werden. Am Freitagnachmittag waren sie wieder befahrbar.