Brand in Mehrfamilienhaus auf dem Boxberg in Heidelberg

In einem Mehrfamilienhaus auf dem Boxberg in Heidelberg hat es am Sonntagabend gebrannt. Nach Angaben der Polizei brachten sich 32 Menschen selbst in Sicherheit.

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus wurde laut Polizei kurz vor 19:30 Uhr gemeldet. Es war offenbar im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Dort hatte laut Polizei eine Matratze gebrannt. In der Folge verbreitete sich Rauch im Treppenhaus des Hauses. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Verletzt wurde niemand. Brand in Heidelberg: 32 Menschen bringen sich in Sicherheit Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden sofort von den Einsatzkräften betreut, so die Polizei. Zum Aufwärmen stellten die Verkehrsbetriebe einen Bus zur Verfügung. Nach den Löscharbeiten wurde das Gebäude mit Geräten belüftet. Die Bewohner konnten laut Einsatzkräften ins Haus zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Haus entstand durch den Ruß ein Schaden von rund 50.000 Euro. Es sei weiter bewohnbar, hieß es von der Polizei.