Toter bei Brand in einem Mehrfamilienhaus in Buchen

Bei einem Brand in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ist am frühen Mittwochmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Weitere Hausbewohner konnten das Mehrfamilienhaus rechtzeitig verlassen.

Ein 79 Jahre alter Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Buchen gestorben. Nach Angaben der Polizei entwickelten sich die Flammen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Sechzehn weitere Hausbewohner konnten das Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen. Gegen 01:45 Uhr war der Brand unter Kontrolle und wenig später gelöscht, so die Polizei weiter.

Brand in Buchen: Rentner starb im Krankenhaus

Das Feuer war gegen 0:40 Uhr in einer Wohnung im ersten Stock eines dreigeschossigen Hauses in Buchen ausgebrochen. Feuerwehrleute konnten den 79-jährigen Bewohner schwer verletzt und leblos herausholen. Einem Notarzt gelang es, ihn wiederzubeleben.

Der Mann sei dann aber noch in der Nacht im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch Roland Burger (CDU), Bürgermeister der Stadt Buchen, besuchte den Brandort.

Gebäude vorerst unbewohnbar - Bewohner in Notunterkunft

Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden von rund 500.000 Euro. Das Gebäude ist nach Angaben der Feuerwehr vorerst unbewohnbar. Die meisten Hausbewohner hätten selbst eine vorübergehende Bleibe gefunden. Vier von ihnen habe die Stadt Buchen noch in der Nacht eine Not-Unterkunft vermittelt, teilte die Polizei mit. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar.