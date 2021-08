per Mail teilen

Gegen 19:50 Uhr am Freitagabend bemerkte ein Zeuge ein offenes Feuer im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Innenstadt. Polizeibeamte, die schnell vor Ort waren, konnten den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen. Der Löschzug der Feuerwehr übernahm die restlichen Arbeiten. Durch die starke Rauchentwicklung mussten vier Anwohner des Hauses im Rettungswagen ambulant versorgt werden. Diese konnten nach einer kurzen Kontrolle durch die Sanitäter wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache ist bislang noch unklar.