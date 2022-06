Brand in Recyclingbetrieb bekämpft

Die Mannheimer Feuerwehr hat am frühen Sonntagmorgen einen Brand in einem Recyclingbetrieb am Rheinauer Hafen bekämpft. Das Feuer brach in einem Gebäude vermutlich nach einer Explosion aus. Im Einsatz waren Personal und Fahrzeuge von drei Feuerwachen sowie Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim. Das Feuer konnte nach zwei Stunden gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, das Gebäude wurde komplett zerstört. Informationen zur Schadenshöhe und Brandursache müssen noch ermittelt werden.