In Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist laut Polizei am späten Montagabend die Überdachung einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in Brand geraten. Ein Anwohner hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Polizisten dämmten die Flammen mit Wasser aus der Regentonne ein, bis die Feuerwehr eintraf. Brandursache könnte ein Heizstrahler gewesen sein, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest.