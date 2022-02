Hoher Sachschaden bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

per Mail teilen

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Donnerstagabend gebrannt. Das Feuer war im ersten Obergeschoss der Asylunterkunft ausgebrochen. Die 60 Bewohner der Einrichtung mussten umgehend evakuiert und auf andere Häuser verteilt werden. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, rund 80 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Flüchtlingsunterkunft ist nicht mehr bewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.