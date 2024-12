per Mail teilen

Im Mannheimer Industriehafen ist am Freitagvormittag auf einem Wertstoffhof ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Die Feuerwehr ist am Freitagvormittag zu einem Brand in einem Recycling-Betrieb in der Lagerstraße im Mannheimer Industriehafen gerufen worden. Eine dichte schwarze Rauchwolke ist über Mannheim zu sehen. Nach Angaben der Polizei brennt ein Schrotthaufen.

Die Warn-App Katwarn meldet einen Großbrand. Anwohnerinnen und Anwohner sollen wegen Brandgasen Türen und Fenster geschlossen halten.

Mehr dazu in Kürze.