Zwei Verletzte nach Brand in Restaurant und Hotel

Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften war am Sonntag bei einem Brand in einem Restaurant und Hotel im Bereich der Hauptstraße in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) im Einsatz. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Nach Angaben der Polizei sind zwei Personen durch Rauchgas leicht verletzt worden, das sie eingeatmet hatten. Wie hoch der Schaden ist, konnte ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR noch nicht beziffern. Im Bereich der Hauptstraße kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.