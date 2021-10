Nach Brand: Zwei Hausbewohner im Krankenhaus

Nach einem Hausbrand in Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Bewohner wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Samstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Neubau ausgebrochen. Die beiden Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Eine benachbarte Tankstelle wurde vorsorglich geräumt, weil die Flammen drohten, auf andere Gebäude überzugreifen. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrten den Brandort großräumig ab. Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht, die Sperrungen sind seit dem Mittag aufgehoben.